- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أدنى معدل بطالة تاريخي.. أداء قوي وتطور لسوق العمل السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعكس تسجيل المملكة أدنى معدل بطالة تاريخي بين المواطنين والمواطنات، في الربع الرابع من عام 2024، بنسبة 7%، جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورؤية السعودية 2030 التي أسهمت بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وبما يعزز من الحياة الكريمة والرخاء لهم.
وجاء انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2024م والذي وصل إلى 7% ليبرز مدى الجهود المبذولة من كافة القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 خفض نسبة البطالة.
وانخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي، مسجلة 11.9%، كما تراجعت البطالة بأكثر من 19نقطة مئوية منذ عام 2017، مع تصدر القطاع الخاص لمعدلات التوظيف.
وجاء انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة لارتفاع معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، وارتفع عدد المشتغلات السعوديات ليصل إلى 31.8%، مسجلًا زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 ارتفاع بمعدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بنفس الفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 36.0%.
وكان لحزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة لسوق العمل أسهامًا في خفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين (الذكور والإناث)، والذي تراجع إلى 7.0% في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بـ 7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023م.
ويعكس تسجيل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين ما نسبته 51.1%، جاذبية سوق العمل وقدرته على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين، في ظل السياسات الداعمة لتنمية سوق العمل وتعزيز التوظيف.
وجاء انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2024م والذي وصل إلى 7% ليبرز مدى الجهود المبذولة من كافة القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 خفض نسبة البطالة.
انخفاض معدلات البطالة في السعوديةويعزى انخفاض معدلات البطالة إلى الارتفاع التاريخي في معدل المشتغلين للسكان السعوديين مدفوعًا بالأداء القوي والمتطور لسوق العمل.
وانخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي، مسجلة 11.9%، كما تراجعت البطالة بأكثر من 19نقطة مئوية منذ عام 2017، مع تصدر القطاع الخاص لمعدلات التوظيف.
وجاء انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة لارتفاع معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، وارتفع عدد المشتغلات السعوديات ليصل إلى 31.8%، مسجلًا زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
دعم مبادرات تمكين المرأة السعوديةويعد تحقيق السعودية انخفاضًا ملحوظًا في نسبة البطالة ووصولها إلى نسبة 7% نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل، وتعزيز بيئة التوظيف، ودعم مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 ارتفاع بمعدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بنفس الفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 36.0%.
وكان لحزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة لسوق العمل أسهامًا في خفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين (الذكور والإناث)، والذي تراجع إلى 7.0% في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بـ 7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023م.
ويعكس تسجيل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين ما نسبته 51.1%، جاذبية سوق العمل وقدرته على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين، في ظل السياسات الداعمة لتنمية سوق العمل وتعزيز التوظيف.