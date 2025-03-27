شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أدنى معدل بطالة تاريخي.. أداء قوي وتطور لسوق العمل السعودي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.