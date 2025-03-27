شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات سعر الذهب مع استقراره فوق مستوى 3000 دولار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال سعر الذهب يُتداول فوق حاجز 3000 دولار للأوقية، وسط ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وتطورات السياسة التجارية في عهد ترامب. واستقر سعر الذهب عالميًا، متأثرًا بتعافي مؤشر الدولار الأمريكي "دي إكس واي" الذي انخفض إلى أدنى مستوياته عند 104.18 نقطة قبل أن يعاود الصعود، وفقًا لما ذكرته منصة "FXStreet".

صعود طفيف في سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، حيث جرى تداول الأوقية عند 3019 دولارًا، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يدرس فرض تعريفات جمركية محدودة، ما ساهم في بقاء الذهب فوق مستوى 3000 دولار رغم غياب اهتمام كبير من قبل المتداولين.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليصل إلى 104.55 نقطة، ما شكل ضغطًا طفيفًا على الذهب.

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الذهب يحتفظ بجاذبيته رغم الضغوط

رغم الضغوط الهبوطية، لا يزال سعر الذهب محافظًا على استقراره فوق مستوى الدعم القوي عند 3000 دولار، وهو ما يمنح المستثمرين تفاؤلًا باستمرار الاتجاه الصعودي. ويترقب المتداولون اختراق مستويات جديدة قد تدفع بالمعدن النفيس نحو قمم تاريخية.

بيانات اقتصادية تدعم الذهب

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تسجيل طلبات السلع المعمرة أداءً قويًا خلال فبراير، ما يعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم تشديد السياسة النقدية.

وتواصل تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التأثير على الأسواق، إذ أكد ألبرتو موساليم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن سوق العمل يقترب من التوظيف الكامل، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

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وأضاف موساليم أن مخاطر استمرار التضخم مرتفعًا آخذة في الازدياد، لكنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي.

بدوره، صرح نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بأن البنك أحرز تقدمًا في مكافحة التضخم، وأعرب عن ثقته في إمكانية البدء بخفض أسعار الفائدة خلال العام أو العامين المقبلين.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، والذي يعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

الذهب يتجاهل تصريحات ترامب

رغم التوترات السياسية، استقرت أسعار الذهب مع بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 4.338%، في حين تراجعت العوائد قصيرة الأجل إلى 1.973%.

في السياق ذاته، قال رافائيل بوسيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يدعم خفضًا واحدًا فقط للفائدة خلال عام 2025، متوقعًا أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2027.

توقعات أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة يوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة لكسر النطاق الحالي. وفي حال تجاوز الذهب أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 3036 دولارًا، فقد يتجه السعر إلى 3057 دولارًا، ما يمهد الطريق نحو 3100 دولار للأوقية.

أما في حال تراجع الذهب دون مستوى الدعم عند 3000 دولار، فقد يشهد السعر انخفاضًا نحو مستوى 2956 دولارًا، ثم إلى 2900 دولار للأوقية.