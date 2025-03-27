شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%.

وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، ونما قطاعا التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.76%، والعرب على 7.01%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 19 مليون جنيه، 181 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 212.2 مليون جنيه، 141 ألف، 27.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11582 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.