شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يوافق على استحواذ هارتري بارتنرز على 100% من إي دي أند إف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب استحواذ شركة هارتري بارتنرز إل بي على نسبة 100% من شركة إي دي أند إف مان كومودوتيز المحدودة.

ووفق هذا القرار يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 فبراير 2025.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.