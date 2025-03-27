شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27 مارس.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 21 سعر 4315 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 4931 جنيهًا.

-عيار 21: 4315 جنيهًا.

- عيار 18: 3699 جنيهًا.

-عيار 14: 2877 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 34520 جنيهًا.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.