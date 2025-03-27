الاقتصاد

استقرار سعر الريال القطرى اليوم الخميس 27-3-2025 فى ختام التعاملات

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استقرار سعر الريال القطرى اليوم الخميس 27-3-2025 فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الخميس، 27 مارس 2025 03:48 م

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27مارس 2025  في ختام التعاملات.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف. نحرص على تقديم آخر التحديثات حول أسعار الصرف، مما يجعلنا مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.84جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.81جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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