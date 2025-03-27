شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 1.1% خلال رابع أسبوع في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.301 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.5 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.710 تريليون جنيه إلى 1.715 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 440.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.915 مليار ورقة منفذة على 441 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 696.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.174 مليار ورقة منفذة على 534 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 3.69% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.31%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 507.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 116.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.1 مليار جنيه، بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 191.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308 آلاف عملية.