شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «باتك» 307.2% إلى 56.55 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية في عام 2024 بنسبة 307.2% إلى 56.55 مليون ريال، مقارنة بـ13.89 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافى خسارة العام الحالي 2024م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:
1-تسجيل مخصص استثنائي لانخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة بقيمة 56.7 مليون ريال في شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة).
ويأتي ذلك نتيجة فسخ وإيقاف تشغيل عقود المواقف الذكية في كل من المنطقة الشرقية والقصيم، وذلك بنهاية شهر فبراير 2025م.
2-الزيادة في التكاليف التمويلية خلال العام الحالي بنسبة 54 % حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال العام الحالي مبلغ 27.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 18.2 مليون ريال خلال العام السابق.
ويأتي ذلك نتيجة الزيادة في التكاليف التمويلية المتعلقة بالتزام اتفاقية امتياز الخدمة بنسبة 56% والزيادة في التكاليف التمويلية على التزامات عقود الإيجار بنسبة 153% والزيادة في التكاليف التمويلية للتسهيلات البنكية بنسبة 4%.
3-شمول العام السابق على إيرادات بيع حصص استثمارات بقيمة 1.8 مليون ريال.
قابل ذلك تحسن في مجمل الربح خلال العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وأيضًا زيادة في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 45%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافى خسارة العام الحالي 2024م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:
1-تسجيل مخصص استثنائي لانخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة بقيمة 56.7 مليون ريال في شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة).
ويأتي ذلك نتيجة فسخ وإيقاف تشغيل عقود المواقف الذكية في كل من المنطقة الشرقية والقصيم، وذلك بنهاية شهر فبراير 2025م.
2-الزيادة في التكاليف التمويلية خلال العام الحالي بنسبة 54 % حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال العام الحالي مبلغ 27.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 18.2 مليون ريال خلال العام السابق.
ويأتي ذلك نتيجة الزيادة في التكاليف التمويلية المتعلقة بالتزام اتفاقية امتياز الخدمة بنسبة 56% والزيادة في التكاليف التمويلية على التزامات عقود الإيجار بنسبة 153% والزيادة في التكاليف التمويلية للتسهيلات البنكية بنسبة 4%.
3-شمول العام السابق على إيرادات بيع حصص استثمارات بقيمة 1.8 مليون ريال.
قابل ذلك تحسن في مجمل الربح خلال العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وأيضًا زيادة في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 45%.