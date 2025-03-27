الاقتصاد

«شمس» تتحول للربحية بـ6.36 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شمس» تتحول للربحية بـ6.36 مليون ريال بنهاية 2024

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة المشروعات السياحية (شمس) للربحية في عام 2024 بـ6.36 مليون ريال، مقابل خسائر بـ44.19 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود تحسن الربحية، نتيجة للعوامل التالية:
أولاً: نتيجة الاشتراك في صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق مرخص ومدار من قبل شركة سدكو كابيتال تحت مسمى "صندوق سدكو كابيتال-اجدان فيرمونت" ، ويهدف الصندوق إلى إنشاء فندق خمس نجوم في مدينة الخبر، بمبلغ 249.4 مليون ريال والذي يمثل نسبة 43% من رأسمال الشركة مما أدى إلى تخفيض مخصص الزكاة.
ثانياً: زيادة الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق بنسبة 4%.
ثالثاً: انخفاض تكاليف ومصروفات التشغيل بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.
رابعاً: نمو العوائد المالية بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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