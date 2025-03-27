شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تتحول للربحية بـ6.36 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة المشروعات السياحية (شمس) للربحية في عام 2024 بـ6.36 مليون ريال، مقابل خسائر بـ44.19 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تحسن الربحية، نتيجة للعوامل التالية:
أولاً: نتيجة الاشتراك في صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق مرخص ومدار من قبل شركة سدكو كابيتال تحت مسمى "صندوق سدكو كابيتال-اجدان فيرمونت" ، ويهدف الصندوق إلى إنشاء فندق خمس نجوم في مدينة الخبر، بمبلغ 249.4 مليون ريال والذي يمثل نسبة 43% من رأسمال الشركة مما أدى إلى تخفيض مخصص الزكاة.
ثانياً: زيادة الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق بنسبة 4%.
ثالثاً: انخفاض تكاليف ومصروفات التشغيل بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.
رابعاً: نمو العوائد المالية بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تحسن الربحية، نتيجة للعوامل التالية:
أولاً: نتيجة الاشتراك في صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق مرخص ومدار من قبل شركة سدكو كابيتال تحت مسمى "صندوق سدكو كابيتال-اجدان فيرمونت" ، ويهدف الصندوق إلى إنشاء فندق خمس نجوم في مدينة الخبر، بمبلغ 249.4 مليون ريال والذي يمثل نسبة 43% من رأسمال الشركة مما أدى إلى تخفيض مخصص الزكاة.
ثانياً: زيادة الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق بنسبة 4%.
ثالثاً: انخفاض تكاليف ومصروفات التشغيل بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.
رابعاً: نمو العوائد المالية بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.