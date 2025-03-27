شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة»: إتمام شراء 5% من رأس مال «وجا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة سناد القابضة، اليوم، إجراء صفقة خاصة بشراء أسهم تمثل ما نسبته 5% من رأس مال شركة وجا وهي شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازية -نمو، وتمارس أنشطة رئيسية في مجال المقاولات والإعلان والاتصال وتقنية المعلومات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التوجه من شركة سناد القابضة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية وتنوعها في استثمارات مجدية تسهم في تعظيم مصالح الشركة ومساهميه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التوجه من شركة سناد القابضة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية وتنوعها في استثمارات مجدية تسهم في تعظيم مصالح الشركة ومساهميه.