شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة»: إتمام شراء 5% من رأس مال «وجا» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.