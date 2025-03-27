الاقتصاد

انخفاض خسائر «مبكو» 3.7% إلى 77.3 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض خسائر «مبكو» 3.7% إلى 77.3 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي خسائر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، بنسبة 3.7% في 2024، إلى 77.3 مليون ريال، مقارنة بـ80.26 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود انخفاض الخسائر إلى الارتفاع فى الإيرادات بنسبة 23 % مما أدى إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح إلى 10% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 5% العام الماضى.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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