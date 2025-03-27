شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «مبكو» 3.7% إلى 77.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي خسائر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، بنسبة 3.7% في 2024، إلى 77.3 مليون ريال، مقارنة بـ80.26 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى الارتفاع فى الإيرادات بنسبة 23 % مما أدى إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح إلى 10% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 5% العام الماضى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى الارتفاع فى الإيرادات بنسبة 23 % مما أدى إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح إلى 10% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 5% العام الماضى.