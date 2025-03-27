شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال يناير2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 2.4% في شهر يناير 2025م مقارنةً بشهر يناير 2024م، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 10.7% عن شهر يناير 2024م.

وأظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير 2025، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض بنسبة 11.9% عن شهر يناير 2024م. ارتفاع الصادرات غير البترولية كشفت النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يناير 2025م إذ بلغت 36.5% مقابل 35.7% في شهر يناير 2024م.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.8% في شهر يناير 2024م إلى 72.7% في شهر يناير 2025م.

وأفادت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها" والتي تشكل 25.9% من إجمالي الواردات.

وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2025م، وبلغت الواردات منها ما نسبته 26.4% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2025م.