شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال يناير2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 2.4% في شهر يناير 2025م مقارنةً بشهر يناير 2024م، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 10.7% عن شهر يناير 2024م.
وأظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير 2025، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض بنسبة 11.9% عن شهر يناير 2024م.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.8% في شهر يناير 2024م إلى 72.7% في شهر يناير 2025م.
وأفادت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها" والتي تشكل 25.9% من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2025م، وبلغت الواردات منها ما نسبته 26.4% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2025م.
وأظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير 2025، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض بنسبة 11.9% عن شهر يناير 2024م.
ارتفاع الصادرات غير البتروليةكشفت النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يناير 2025م إذ بلغت 36.5% مقابل 35.7% في شهر يناير 2024م.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.8% في شهر يناير 2024م إلى 72.7% في شهر يناير 2025م.
وأفادت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها" والتي تشكل 25.9% من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2025م، وبلغت الواردات منها ما نسبته 26.4% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2025م.