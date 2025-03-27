شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الفخارية» 83.8% إلى 108.45 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع الخسائر هذا العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 80.23 مليون ريال.

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية في عام 2024 بنسبة 83.8% إلى 108.45 مليون ريال، مقابل خسائر بـ58.99 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع الخسائر هذا العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 80.23 مليون ريال.