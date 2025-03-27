شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إجازة العيد.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات شهر رمضان، قبل إجازة العيد، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 12025 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.02 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 251.28 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.87 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 188 شركة ارتفعت أسهم 188 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت، 52، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الزامل للصناعة، وباتك، والموارد، وعطاء، وولاء، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، سال، والأبحاث والإعلام، وعلم، وأسمنت اليمامة، وجازادكو، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 31086 نقطة، وبتداولات بلغت، 69.63 مليون ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.57 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.75 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 59 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.