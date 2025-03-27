شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السهام البترولية يتفقد مراكز الصيانة للتأكد من جاهزية شاحنات نقل المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمود على القفاص رئيس شركة السهام البترولية إحدى شركات قطاع البترول، بزيارة تفقدية لمراكزالصيانة التابعة للشركة وذلك قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من جاهزية أسطول الشاحنات المخصصة لنقل المنتجات البترولية وجاءت هذه الزيارة في إطار استعدادات الشركة لتوفير المواد البترولية بشكل مستمر وفعال حيث يشهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة الأعياد .



وأكد المهندس محمود القفاص خلال الزيارة على أهمية التزام السائقين بإجراءات وتعليمات السلامة أثناء القيادة خاصةً مع زيادة حركة النقل خلال هذه الفترة كما وجه بتكثيف عمليات الصيانة الدورية للشاحنات لضمان سلامة السائقين وتجنب أي أعطال قد تعيق عملية التوزيع

ياتى هذا ضمن التزام شركة السهام البترولية وتنفيذا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بتطبيق كافة المعايير الدولية للسلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة والتي تكفل توفير بيئة عمل آمنة في جميع مواقع الشركة.

وفى نفس السياق تمت مناقشة الخطط التشغيلية والاستراتيجيات المتبعة لضمان تلبية احتياجات السوق بكفاءة عالية وباعلى معايير الامان والسلامةو تم القيام بحملة توعوية للسائقين وعمال الصيانة تحدث فيها محمود القفاص ومديرو العموم مؤكدين على اهمية الاالتزام باجراءات السلامة حرصا على العنصر البشرى.

وأعرب القفاص عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق أهداف الشركة مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على معايير السلامة والتي تعد من أولويات شركة السهام في جميع عملياتها وخدماتها بما يتوافق مع أعلى المعايير،ورافق رئيس الشركة خلال الزيارة عدد من مديرى العموم للشركة للعمليات والغاز الصب.



