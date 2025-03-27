شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ملكية 3 ملايين سهم بالشركة الدولية للأسمدة من مصطفى الجبلي إلى والده والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، عن نقل ملكية 3.037 مليون سهم بالشركة من رجل الأعمال مصطفى الجبلي إلى والده شريف بسعر 16.99 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 51.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهم رجل الأعمال "مصطفى" من 9% إلى 4.5%، فيما ارتفعت حصة شريف الجبلي من 13.05% إلى 17.55%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وتتوزع ملكية الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بحصص متنوعة لعائلة الجبلي ما بين 31.75% للمهندس عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي، وحصة 4.5% لمصطفى شريف مصطفى الجبلي، ونفس الحصة لنائلة شريف الجبلي، وحصة 2.7% للدكتور محمد حاتم مصطفى الجبلي، ونفس الحصة للدكتور عمر حاتم مصطفى الجبلي.

كما تمتلك المساهمة راوية عبد لسلام الجبلي حصة 0.1047%، وشريف مجدي عبد السلام الجبلي بحصة 1.333%، وأميرة عبد السلام الجبلي بحصة 0.4667%، والدكتور ماهر عبد السلام الجبلي 0.900%، وماجدة عبد السلام الجبلي بحصة 0.4094%، وهدى عبد السلام الجبلي بحصة 0.7041%، وهدى مجدي عبد السلام الجبلي بحصة 0.6667%، ووجدي الصباحي صالح الشريف بحصة 0.0472%، والسيد حسن محمد سالم بحصة 0.0694%، وطارق صبري بحصة 0.005%، وشركة ليبرا كابيتال بحصة 0.1072%.

في نفس السياق أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر، عدد 9.6 مليون سهم من شركة الأهلي كابيتال القابضة بسعر 23.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 223.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم الأول من 0.902% إلى 10.902%، وانخفضت نسبة المساهم الثاني من 20% إلى 10%، ونفذت الصفقتين من خلال شركتي بلتون والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.