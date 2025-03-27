شكرا لقرائتكم خبر عن 73.86 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم على خلفية مخاوف من شحّ المعروض العالمي بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الفنزويلي، في حين يعكف المتعاملون على تقييم أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 73.86 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1 % إلى 69.75 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت الأسعار قد ارتفعت أمس بنحو 1% على خلفية بيانات حكومية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي.