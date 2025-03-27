شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخمبس 27 مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ28.100 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان فى التعاملات الصباحية استقرار نسبى حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 32.775 ريال عمانى.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:



- عيار 24 سجل 37.450 ريال

- عيار 22 سجل 34.325 ريال

- عيار 21 سجل 32.775 ريال

- عيار 18 سجل 28.100 ريال

- عيار 14 سجل 21.850 ريال

- عيار 12 سجل 18.725 ريال

- الاونصة1165.000 ريال

- الجنيه الذهب 262.200 ريال

- الأونصة بالدولار 3035.99 دولار



مع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتعمل سياساته التضخمية على زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.