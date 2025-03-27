شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر من السبت حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة، أن تكون الفترة من يوم الأحد الموافق 30 مارس وحتى يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن يوم الإثنين الموافق 31 مارس هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل أو يوم الخميس الموافق 3 أبريل.



كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي مصر للأسمنت-قنا، والدولية للأسمدة والكيماويات، بحجم تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 223.2 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 3.037 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون جنيه للثانية.