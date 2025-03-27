الاقتصاد

مى عبد الحميد: قريبا طرح كراسات الشروط لمشروعات الإسكان أون لاين

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مى عبد الحميد: قريبا طرح كراسات الشروط لمشروعات الإسكان أون لاين

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 27 مارس 2025 01:23 م

كشفت مى عبد الحميد عن قرب إصدار كراسات الاسكان للشراء أون لاين خلال الطروحات القادمة وذلك تسهيلا على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من خلال الصندوق.

وأضافت مى عبد الحميد انه جارى التنسيق مع وزارة الكهرباء لتسهيل حصول المواطنين على مستندات تخص ملكية العدادات الكهربائية وذلك بعد استبعاد عدد من المتقدمين للوحدات السكنية فى الطرح الأخير بسبب ملكية العدادات الكهربائية وذلك خلال مؤتمر الإعلان عن طرح 400 الف وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور وزير الاسكان وقيادات الوزارة  بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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