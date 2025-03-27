شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يقفز 40 جنيها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 27 مارس 2025، وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب في البورصة العالمية فوق 3050 دولار، مما يؤثر على سعر الذهب في مصر، وتشير توقعات حركة أسعار الذهب في مصر إلي تغيرات مستمرة.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 4931 جنيهًا.

- عيار 21: 4315 جنيهًا.

- عيار 18: 3699 جنيهًا.

-عيار 14: 2877 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 34520 جنيهًا.

عقود الذهب

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 مارس، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 25482 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3650 عقد.

ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب ولكنه يشهد تضارب بين عقود البيع وعقود الشراء وهو ما يتزامن مع التوقعات المختلفة بشأن تأثير سياسات ترامب بخصوص الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة.