شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27 مارس 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ 22.575 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فى الكويت بشكل نسبى فى التعاملات الصباحية حيث سجل عيار 21 سعر 26.350 درهم، وسجل عيار 24 سعر 30.100 درهم ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للاستثمار أو للزينة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 30.100 دينار

عيار 22 سجل 27.600 دينار

عيار 21 سجل 26.350 دينار

عيار 18 سجل 22.575 دينار

عيار 14 سجل 17.550 دينار

عيار 12 سجل 15.050 دينار

الاونصة 936.425 دينار

الجنيه الذهب 210.750 دينار



من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.



