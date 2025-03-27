الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 27 مارس 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ 22.575 درهم

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سعر الذهب اليوم الخميس 27 مارس 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ 22.575 درهم

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فى الكويت بشكل نسبى فى التعاملات الصباحية حيث سجل عيار 21 سعر 26.350  درهم، وسجل عيار 24  سعر 30.100 درهم ويحظى الذهب  باهتمام واسع في الكويت، سواء للاستثمار أو للزينة. 

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 30.100 دينار

عيار 22 سجل 27.600 دينار

عيار 21 سجل 26.350 دينار

عيار 18 سجل 22.575 دينار

عيار 14 سجل 17.550 دينار

عيار 12 سجل 15.050 دينار

الاونصة 936.425 دينار

الجنيه الذهب 210.750 دينار


من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.

 


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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