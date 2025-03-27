شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك من الأحد للثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

وأشار البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى أنه إذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الاجازة المشار إليها أعلاه حتي يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.