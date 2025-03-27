شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الأوروبية تتراجع بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، حيث استوعب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على جميع السيارات المصنوعة في الخارج، وذلك قبل أيام من إعلان ترامب المتوقع لرسوم واسعة قد تؤثر على التجارة العالمية.

وتراجع مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 1.5%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 1%، وتراجع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.5%؛ وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.



وأعلن الرئيس ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة التي لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع شركات صناعة السيارات على نقل الإنتاج إلى المنشآت المحلية وتقليص العجز التجاري.

وفقا للبيانات التجارية الأمريكية الرسمية، صدرت شركات صناعة السيارات الأوروبية نحو 800,000 سيارة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي أربعة أضعاف عدد السيارات التي صدرتها الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وتتعرض شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى، مثل فولكس فاجن للضغط بشكل خاص، حيث تمثل 43% من مبيعاتها في الولايات المتحدة جزءًا من الإنتاج في المكسيك، بينما تتعرض أيضًا شركات مرسيدس بنز وبي إم دبليو، وستيلانتيس وبورش لضغوط كبيرة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستقوم بتقييم هذه الرسوم الجمركية وتواصل البحث عن حلول تفاوضية، لكن شبح حرب تجارية واسعة النطاق يلوح في الأفق.

وتم تسمية 2 أبريل بـ "يوم التحرير" من قبل ترامب، حيث من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية الانتقامية؛ تتمثل في رسوم على السلع المستوردة التي يرى أنها تُفرض عليها ضرائب غير عادلة من قبل شركاء التجارة الأمريكيين.