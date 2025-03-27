شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر وحتى نهاية إجازة العيد، تكون مواعيد عمل منافذ البيع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.