شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. تراجع عجز الميزانية لعام 2024 إلى أقل من المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

عجز أقل راحة أكبر

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية (انسي) اليوم الخميس، تراجع عجز الميزانية لعام 2024 إلى أقل من المتوقع مما يعطي الحكومة مساحة للتنفس فيما تعاني من عبء خفض ديونها.وأوضحت البيانات أن العجز ارتفع إلى 8ر5% من الناتج الاقتصادي من 4ر5% في 2023، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وكانت وزارة المالية قد توقعت تدهورا أكبر يصل إلى نحو 6%.ويوفر العجز الأقل بعض الراحة لفرنسا بعدما شهدت انتكاسات بشأن خفض العجز عقب أزمتي كوفيد19- والتضخم.وتتزامن الصعوبات المالية للبلاد مع عدم يقين سياسي مطول بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت العام الماضي والتي أثارت عملية بيع في سوق السندات.وتعطي النتيجة أيضا للحكومة نقطة بداية أفضل فيما تسعى لخفض العجز إلى 4ر5% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري وفي نطاق حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% بحلول 2029.