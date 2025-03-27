شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: العنصر البشرى أهم دعائم العمل بالقطاع ودونهم لا يمكن تحقيق أى نجاحات والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للخدمات البترولية إبيسكو لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن عام 2024.

وخلال الإجتماع أكد بدوى أن العنصر البشرى هو أهم دعائم العمل فى قطاع البترول ودونهم لا يمكن تحقيق أى نجاحات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأصيلها فى أذهان العاملين بالقطاع، ولفت إلى أن من مستهدفات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية توحيد منابع المشتريات بهدف تقليل التكاليف الحكومية، موجهاً شركة إبيسكو بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد لمراجعة عقود الشراء وعليه وضع خطة لتحسين الأداء المالى وتقليل التكاليف، كما وجه بالاهتمام بتوريد عمالة فنية من الإناث وتوفير الفرصة لهم اعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والتنوع.

ومن جانبه أكد المحاسب أحمد شحاتة رئيس الشركة أنها توفر العمالة الفنية وغير الفنية لمواقع العمل البترولى المختلفة بالإضافة إلى عملها فى أنشطة خدمات التغذية والتوريدات ونقل العاملين والمواد البترولية وتقديم الخدمات المساعدة لعمليات الحفر والاستكشاف والصيانة والتسويق، مشيراً إلى عقد 12 اجتماعاً توعوياً بأهمية السلامة والصحة المهنية واجراء 168 جولة لتفقد تنفيذ اجراءات السلامة بالاضافة إلى تنفيذ 8 تجارب وهمية فى ذات المجال، ولفت إلى نجاح الشركة فى عدم تسجيل أى اصابات عمل داخل الشركة خلال العام، كما تم الحصول على الموافقة البيئية لمرحلة المعالجة البيولوجية بمحطة معالجة المياه الملوثة المصاحبة لأعمال الحفر وتم تنفيذ 22 عملية رصد بيئى بالمحطة بغرب بورسعيد من قبل جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ومحطة الصرف MK، وتم معالجة 720 ألف متر مكعب من المياه الملوثة المصاحبة لأعمال الحفر، وأضاف أن إبيسكو توفر عمالة لـ 44 شركة من شركات قطاع البترول وتحظى شركة جابكو بالنصيب الأكبر من العمالة تليها شركة خالدة، كما تم اجراء برامج تدريبية لأكثر من 400 عامل.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة.