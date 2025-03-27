الاقتصاد

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 27-3-2025

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تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 27-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 27 مارس 2025 11:25 ص

تراجع سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى اليوم الخميس 27-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.16  جنيه للشراء، و65.34 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.07 جنيه للشراء، 65.52 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل  تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.07 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.03 جنيه للشراء.
65.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

64.99 جنيه للشراء.
65.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.03 جنيه للشراء.
65.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.03 جنيه للشراء.
65.42 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.02 جنيه للشراء.
65.44 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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