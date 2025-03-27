شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يستهل التعاملات عند 4275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 27 مارس 2025، وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب في البورصة العالمية فوق 3 آلاف دولار، مما يؤثر على سعر الذهب في مصر، وتشير توقعات حركة أسعار الذهب في مصر إلي تغيرات مستمرة.

أسعار الذهب اليوم:

-عيار 24: 4885.71 جنيهًا.

- عيار 21: 4275 جنيهًا.

- عيار 18: 3664.29 جنيهًا.

-عيار 14: 2850 جنيهًا.

الجنيه الذهب 34,200 جنيهًا.

عقود الذهب

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 مارس، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 25482 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3650 عقد.

ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب ولكنه يشهد تضارب بين عقود البيع وعقود الشراء وهو ما يتزامن مع التوقعات المختلفة بشأن تأثير سياسات ترامب بخصوص الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة.