شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قطع أراضٍ وإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم تنفيذ 7 قرارات سحب لقطع أراضٍ سكنية بالمدينة، لمخالفة اشتراطات التخصيص، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء على مساحة 200م + سور على مساحة 1000 م بمنطقة الحزام الأخضر، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف القضاء على الظواهر العشوائية.

وأضاف المهندس محمود لطفى زغلول، رئيس جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات إزالة وتعديات على بعض الأراضي بالساحل الشمالي الغربي وذلك بمعاونة شرطة التعمير.



وأكد رئيسا الجهازين، مواصلة التصدى بكل حزم لأي ظواهر عشوائية، وإزالة أي مخالفات بناء في مهدها، وإزالة التعديات على الأراضي.