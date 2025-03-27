شكرا لقرائتكم خبر عن 27.8 % زيـادة فى قيمة المعاشات المنصرفة عام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشــرة السنـوية "لإحصاءات الخدمات إلبريدية" عـام 2023/ 2024.

وكان من أهم مؤشراتها بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 179,5 مليار جنيه عـام (2023/2024)، مقابل 140.5 مليار جنيه عام (2022/2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 27.8٪.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه عـــام 2023 /2024، مقابل 130.7مليار جنيه عام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبته 7.0٪.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة 249,5 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 164.5 مليار جنيه عام 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها 51.7%.

وبلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 335,8 مليــون جنيه عام 2023/2024، مقابل 366,0 مليون جنيه عـام 2022 /2023 بانخفاض بلغت نسبته 8.2٪.

وبلغ عدد المكاتب البريدية 4643 مكتب عام 2023/ 2024، مقابل 4412 مكتب عام ( 2022/ 2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪.

وبلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 9286 وحدة عام 2023 /2024، مقابل 8824 وحـدة عام 2022/ 2023، بزيادة بلغت نسبتها 5,2%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.