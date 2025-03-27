الاقتصاد

مواعيد إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك 2025

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مواعيد إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الخميس، 27 مارس 2025 10:34 ص

كشف مصدر مصرفى لليوم السابع، أنه من المقرر أن تبدأ البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، إجازة تستمر من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل بالبنوك يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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