شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء بعدد من المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملات إزالة مخالفات البناء بعددٍ من المناطق، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنع وإزالة أي مخالفات بناء في مهدها.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن حملات الإزالات أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤١٦، والقطعة رقم ١٢٧، والقطعة رقم ٢١٣، والقطعة رقم ١٨٧١ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١٧٢٢ الحى الثالث المجاورة السابعة، والقطعة رقم ٥١٥ الحى الخامس عقد أول، والقطعة رقم ٥٧ منطقة ٧٨ عمارة.



الجدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الأمن الإدارى بقياده العميد أحمد فوزى، المشرف العام على أمن اجهزة المدن، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقياده العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، ورجال الأحياء والنظافة وأمن الجهاز.