شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس 27 مارس 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر تداولات الذهب في مصر عيار 21 حول المستوى 4280 جنيه للجرام بدون وضوح في الاتجاه حيث يستمر السعر في محاولة تجميع الزخم لترقب الخطوة القادمة للذهب، وتبقى القمة الأخيرة فوق المستوى 4300 جنيه للجرام هي المستهدف للسعر.

وتحرك سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 27 مارس 2025، بصورة محدودة للغاية، خلال التعاملات الفورية حركة محدودة للغاية بين 4270 إلى 4290 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

-عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

15 % زيادة في سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولار أمريكي في 20 مارس.

ينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل 2025، ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.