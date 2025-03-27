شكرا لقرائتكم خبر عن إميك: مبيعات السيارات الصينية 3 آلاف و301 سيارة خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أماني سمير

استطاعات " السيارات الصينية " أن تتصدر مبيعات سيارات الركوب ببيعها 3 آلاف و301 مركبات خلال يناير 2025، مقابل 1,721 مركبة مباعة في يناير 2024، وذلك بحصة سوقية بلغت 91.8%، وفقا لأحدث تقرير صادر عن " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات .

وباعت السيارات اليابانية 1,630 مركبة، مقارنة مع 1,705 مركبة، لتتراجع حصتها السوقية بنسبة 4.4%.

وارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية مسجلة بيع 949 سيارة بدلا من 313 مركبة، لترتفع حصتها السوقية بنسبة 203.2%.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة في الفترة المناظرة من 2024.

وارتفعت مبيعات الركوب بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات.

وصعدت مبيعات الشاحنات بما نسبته 93.2%، مسجلة بيع 1,822 شاحنة، بدلا من 943 ناقلة.

وارتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 33.7% إلى 698 أتوبيسا بدلا من 522 أتوبيسا.