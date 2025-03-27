شكرا لقرائتكم خبر عن تطور سعر الدولار و العملات فى مصر بتعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 مارس 2025، ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا للبنك الأهلي المصرى، وهذه الأسعار تعكس الاستقرار فى الأسواق العالمية، وتعد مرجعًا هامًا للمستثمرين والمسافرين.

ويتم تداول هذه العملات بشكل كبير في سوق الفوركس، مما يؤثر على الأسواق المالية العالمية، وتعد هذه الأسعار أيضًا مرجعًا هامًا للسوق المصري، خاصة للمسافرين إلى الدول العربية.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.44 جنيه للشراء.

54.65 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.09 جنيه للشراء.

65.53 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.01 جنيه للشراء.

164.09 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.81 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.



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