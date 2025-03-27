شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: خطة لاستغلال الأصول وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

‏تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،للتوسع في الشراكه مع القطاع الخاص وفقا وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر استغلال الأصول بشكل كبير خلال الفترة الحالية و المقبلة ،مما يعظم من موارد وأرباح الشركة القابضة والشركات التابعة لها ،سواء العملية في مجال الإسكان والعقارات أو فى مجال المقاولات العامة.

كشف اللواء مهندس محمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، أن هناك تركيز على الفوز بالعديد من المناقصات الكبيرة خارج جمهورية مصر العربية، ولاسيما في أفريقيا فى دول الخليج العربي ،حيث أن الشركات المصرية مثل النصر العامة للمقاولات حسن علام وشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لديها بالفعل مشروعات كبيرة في دول الخليج العربي وتسعى الي الحصول على مشروعات جديدة ،مما يعزز من توفير العملة الصعبة لمختلف المشروعات ، مشيرا أنه وفق توجيهات المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام فإن الباب مفتوح للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات مع تحرك الشركات التابعة لاستغلال الأصول ،والحصول على أراضي جديدة لبناء مشروعات تعظم من قيمة تلك الشركات ومواردها .

أشار أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير كيان كبير ويمتلك شركات متعددة وأصولا كبيرة ، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفي المشاركة في تنفيذ مشروعات بأكثر من 20 مليار جنيه بمبادرة حياة كريمة لتوصيل مرافق للقري المحرومة في العديد من محافظات الجمهورية .