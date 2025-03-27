شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة.. أهم المعلومات عن رصيف ميدتاب البحرى والان مع تفاصيل الخبر

دور هام لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب) في إطار المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وتتضمن أبرز نتائج أعمال الشركة وفقا للمهندس حسانين محمد رئيس شركة ميدتاب والتى تعمل علي تعظيم الاستفادة من قدراتها لتكون من أهم مراكز تخزين و تداول المنتجات البترولية فى منطقة البحر المتوسط.

1- عام 2024 كان عاما استثنائيا في تاريخها بعد تحقيق ارقام غير مسبوقة في كميات المنتجات البترولية التي تم تداولها في تسهيلات ميدتاب.

2- وكان لتفعيل منظومة الملاحة الليلية للرصيف البحري للشركة بميناء الدخيلة و إدارة عملية تراكي السفن علي مدار 24 ساعة بالتعاون بين العاملين في ميدتاب وشركاء النجاح في شركتي ميدور وايبروم الأثر الكبير في تحقيق النجاح وتحقيق قفزة غير مسبوقة في مؤشرات الأداء إذ استقبل الرصيف البحري للشركة 153 ناقلة خلال عام 2024 مقابل 63 ناقلة خلال عام 2023 في ظل تقليص فترات تراكي السفن .

3- وبلغ إجمالىي تداول المنتجات البترولية على الرصيف البحرى للشركة 4.7 مليون طن خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليون طن خلال عام 2023 .

4- دور المهم للشركة في نقل البترول الخام من منظومة استقبال سوميد في منطقة سيدي كرير الي مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية لتكريره وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة.