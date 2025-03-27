شكرا لقرائتكم خبر عن بكم سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الأونصة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب العالمي الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولار أمريكي في 20 مارس.

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مارس 2025 تطورات محدودة خلال التعاملات الفورية حركة محدودة للغاية بين 4270 إلى 4290 جنيهًا للجرام .

ينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل 2025، ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.