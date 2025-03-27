شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27- 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر استقرارًا كاملًا في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 مارس 2025، حيث لم تشهد أى تغييرات ملحوظة مقارنة بالجلسات السابقة.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. ويجرى تداول العملات في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية) يوميا، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.44 جنيه للشراء.

54.65 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.09 جنيه للشراء.

65.53 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.01 جنيه للشراء.

164.09 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.81 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.