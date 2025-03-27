شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27- 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ويجرى تداول العملات في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية) يوميا، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:سعر الدولار اليوم
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
54.44 جنيه للشراء.
54.65 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.09 جنيه للشراء.
65.53 جنيه للبيع.
163.01 جنيه للشراء.
164.09 جنيه للبيع
13.42 جنيه للشراء.
13.49 جنيه للبيع.
13.73 جنيه للشراء.
13.77 جنيه للبيع.
12.81 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.
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