شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارًا كليًا في التعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025، حيث لم يشهد أى تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.

هذا الاستقرار يأتى فى ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبى فى أسعار العملات العالمية، وفقًا لآخر تحديث بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، جاءت أسعار الدولار على النحو التالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر. 50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.