شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص عملة ذهب فى مصر بكام فى ختام تداولات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر أرخص عملة ذهب وهي الربع الجنيه الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مستويات 8600 جنيهًا بدون إضافة رسوم التصنيع، وذلك مع تطورات سوق الذهب في مصر.

وارتفع سعر الذهب الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولار أمريكي في 20 مارس.

ينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل، ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف حول المستوى 3020 دولار للأونصة حيث افتتح جلسة اليوم عند 3021 دولار للأونصة ويتداول السعر حالياً عند 3018 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3032 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3013 دولار للأونصة، وفق الرصد التحليلي من جولد بيليون.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.