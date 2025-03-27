شكرا لقرائتكم خبر عن «Il Cazar» تستحوذ على أراض جديدة بمواقع استراتيجية في الشيخ زايد والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة «Il Cazar» عن استحواذها على قطعة أرض جديدة بمساحة 80 فدانًا بموقع استراتيجي متميز بالقرب من نادي الصيد في مدينة الشيخ زايد، والتي من المقرر طرحها رسميًا خلال شهر مايو 2025.

كما استحوذت الشركة على قطعة أرض أخرى بمساحة 120 فدانًا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي والتي تعد واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات، والمقرر طرحها خلال شهر يوليو 2025، ليكون ذلك المشروع ثانى مشاريع الشركة فى رأس الحكمة بعد طرح مشروع Safia فى 2024.

خلال 2024

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في المشروعات السكنية والسياحية المتكاملة، مع التركيز على تقديم مشروعات تتماشى مع أعلى معايير التصميم والبناء، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة في الشيخ زايد والساحل الشمالي.



وفي هذا السياق، صرح المهندس نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «Il Cazar»، قائلًا: "استحواذنا على هذه الأراضي الجديدة يعكس رؤيتنا الطموحة في تقديم مجتمعات متكاملة تتميز بالتصميم الراقي والبنية التحتية المتطورة ,ونحن ملتزمون بتقديم مشروعات عقارية فريدة تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التطوير العمراني".



وأضاف خزام: "نعمل على تقديم حلول مبتكرة في التصميم والتنفيذ لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والرفاهية لعملائنا. كما أننا نهدف إلى تعزيز تواجدنا في السوق العقاري المصري من خلال التوسع في المشروعات التي توفر قيمة حقيقية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء."

وتخطط «Il Cazar» للاستفادة من هذه المواقع الجديدة عبر تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية، مع التركيز على إنشاء بيئة معيشية متطورة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

جدير بالذكر أن الشركة تسعى إلى تطوير مشروعات متكاملة بمفاهيم حديثة تلبي تطلعات العملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري المصري.

ومن المقرر أن تعلن الشركة خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل خطط التطوير الخاصة بالمشروعين، بما في ذلك التصميمات، والمساحات المتاحة، وخطط التسعير، ضمن استراتيجيتها لدعم السوق العقاري بمشروعات متميزة في مواقع استثنائية.