شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات الدولية بالبنك الأهلي: ندرس توسيع تواجدنا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام السفطي، الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات الدولية بالبنك الأهلي المصري، في برنامج قبل ما تفطر بكتير على نجوم إف إم، إن مكتب التمثيل يعمل على تنشيط التجارة بين مصر والإمارات، لكنه لا يمنح قروضًا أو يصدر خطابات ضمان، موضحا أن البنك يدرس توسيع تواجده في الإمارات من خلال تحويل مكتب التمثيل إلى فرع أو تقديم خدمات مصرفية جديدة

وأضاف: البنك الأهلي المصري يعتمد على القروض الدولية لتمويل مشروعات العملاء بشروط ميسرة من مؤسسات دولية، مثل وكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الصيني، ولدينا برامج تمويل متخصصة مثل برنامج مكافحة التلوث البيئي الذي بدأ عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين بقيمة خمسة وثلاثين مليون دولار.

وأكد أن البنك الأهلي المصري متواجد في السودان وجنوب السودان، ولديه مكاتب تمثيل في جنوب أفريقيا وإثيوبيا لدعم التجارة بين مصر وتلك الدول.