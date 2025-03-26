شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر



ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-3-2025.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والقاهرة للزيوت والصابون، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، وجي بي كوربوريشن، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للاتصالات، والقلعة للاستثمارات المالية، ومصر للألومنيوم، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 4.41%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.2 مليون جنيه، 57.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 1048 جنيهًا، 41.3 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12342 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3309 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11674 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 15.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.84%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.17%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 21 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 1.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.63%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.346 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.46%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة مستشىف كليوباترا بسعر إغلاق 8 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 8.05%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.31%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 24 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 3.88%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.792 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%.