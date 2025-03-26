شكرا لقرائتكم خبر عن 5100 جنيهًا أرخص سبيكة ذهب في مصر بعد تغير سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام تطورات ملحوظة في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تسجل 5100 جنيهًا بعد إضافة رسوم المصنعية والدمغة والضريبة.

في المقابل سجل سعر الربع الجنيه الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17140 جنيهًا بدون إضافة رسوم التصنيع، وذلك مع تطورات سوق الذهب في مصر.

وقد ارتفع سعر الذهب الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولار أمريكي في 20 مارس.

ينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل، ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف حول المستوى 3020 دولار للأونصة حيث افتتح جلسة اليوم عند 3021 دولار للأونصة ويتداول السعر حالياً عند 3018 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3032 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3013 دولار للأونصة، وفق الرصد التحليلي من جولد بيليون.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.