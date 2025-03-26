شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة قطر تغلق على ارتفاع بنسبة 0.28% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الأربعاء، مرتفعًا بواقع 28.22 نقطة، أي بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10185.78 نقطة.وتم -خلال الجلسة- تداول 135 مليونًا و32 ألفًا و976 سهمًا، بقيمة 390 مليونًا و160 ألفًا و78.086 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18834 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم 12 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.