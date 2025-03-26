الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري الآن

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري الآن

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 26 مارس 2025 06:00 م

يرصد الخليج 365 لقرائه سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025  أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.48 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.50 جنيه للشراء و50.60 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.50 جنيه 50.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم الأربعاء  بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.

 


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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