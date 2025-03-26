شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري الآن والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.48 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.50 جنيه للشراء و50.60 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.50 جنيه 50.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

50.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



