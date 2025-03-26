شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام ينعى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام ، المهندس خالد الفقي ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والذي رحل عن دنيانا اليوم.

توجه الوزير بالعزاء لأسرة الراحل المهندس خالد منير الفقي ،والذي وافته المنيه اليوم بمستشفي عين شمس التخصصي ، وتم دفنه بمقابر العائلة بميت غمر لمحافظة الدقهلية بحضور قيادات اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة والفرعية والشركات.

وسيقام عزاء المرحوم مساء غد في مسجد ال رشدان.

يشار أن اتحاد عمال مصر والنقابات العامة والنقابات الفرعية نعت المهندس خالد الفقي ، الذي ساهم في دعم العمال والشركات علي مدار سنوات طويلة من العمل النقابي .