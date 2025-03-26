شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حلمى رئيسا لهيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور شريف حلمى رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلفا للدكتور أمجد الوكيل الرئيس السابق للهيئة.



الجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هى أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية فى مصر، ويتم بناؤها فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالى 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسى VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التى تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.